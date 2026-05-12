柏木由紀子、長女＆次女との3ショット添え母の日のお祝いに感謝「幸せな時間でした」 夫は坂本九さん
俳優の柏木由紀子が10日、自身のインスタグラムを更新。坂本九さん（享年43）との長女で歌手の大島花子、次女で俳優・歌手の舞坂ゆき子に招待された“母の日”のアフタヌーンティーの様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】似てる？長女＆次女とアフタヌーンティーを楽しむ柏木由紀子「幸せな時間でした」
柏木は「#happymothersday」と添え、「娘たちが招いてくれたアフタヌーンティー 幸せな時間でした」と投稿。東京タワーを望むラグジュアリーな空間で、娘たちとの3ショットや華やかなスイーツ、花束の写真などを披露した。
公開された写真では、“ママありがとう”のメッセージプレートが添えられたアフタヌーンティースタンドや、淡いイエローを基調とした上品な花束も登場。白を基調にしたコーディネートの3人が並ぶ姿に、温かな家族の雰囲気が漂っている。
ファンからは「由紀子さん お幸せですね〜」「ステキな母の日」「花束の色のトーンがとても、柔らかくて、可愛い」「娘さんたちの愛情たっぷり感じられます」「素敵な娘さん達です」といったコメントが寄せられている。
【写真】似てる？長女＆次女とアフタヌーンティーを楽しむ柏木由紀子「幸せな時間でした」
柏木は「#happymothersday」と添え、「娘たちが招いてくれたアフタヌーンティー 幸せな時間でした」と投稿。東京タワーを望むラグジュアリーな空間で、娘たちとの3ショットや華やかなスイーツ、花束の写真などを披露した。
ファンからは「由紀子さん お幸せですね〜」「ステキな母の日」「花束の色のトーンがとても、柔らかくて、可愛い」「娘さんたちの愛情たっぷり感じられます」「素敵な娘さん達です」といったコメントが寄せられている。