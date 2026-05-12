濃厚なのに軽やか！？“ざくざく×とろける”が新しい「茶の福」お抹茶ショコラサンド

抹茶スイーツ好きなら見逃せない、ちょっと贅沢なご褒美おやつ。今回ご紹介するのは、お抹茶スイーツ専門店【KAMAKURA 茶の福】の「お抹茶ショコラサンド」です。宇治抹茶の豊かな香りと深いコクをぎゅっと閉じ込めたショコラに、ざくざく食感のアクセントをプラス。さらに香ばしいクッキーでサンドすることで、ひと口ごとに異なるおいしさが広がります。濃厚なのに重すぎず、ついもう一つ…と手が伸びてしまう絶妙なバランスも魅力。おうちカフェのおともや、自分へのちょっとしたご褒美スイーツとして、日常をさりげなく格上げしてくれる一品です。

“ざくざく×とろり”がクセになる、新感覚の食べごたえ

価格：5個入 972円／8個入 1,620円

【茶の福】の代表作は、天保七年創業・矢野園抹茶の濃厚な香りがあふれだす、自慢の極厚お抹茶ショコラサンド。

まず驚くのが、その食感のコントラストです。極厚の抹茶ショコラにはナッツやパフが練り込まれていて、ひと口目からざくざくとした楽しい歯ざわり。

そこに重なるのは、なめらかで濃厚な抹茶のコク。さらにサクッと香ばしいお抹茶マカデミアクッキーが全体をまとめ、まるでスイーツの“いいとこ取り”のような満足感に。

しっかり食べごたえがありながら、後味は意外と軽やか。食感フェチにはたまらない一品です。

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抹茶の深みが主役。大人がハマるリッチな味わい

使用されているのは、香り高い宇治抹茶。ひと口食べた瞬間に広がるのは、ほろ苦さと上品な甘さのバランスが取れた大人な味わいです。

リニューアルにより抹茶の風味がより濃くなり、スイーツでありながらしっかり“抹茶を楽しんでいる感覚”が味わえるのもポイント。

自分へのご褒美にも、センスのいい手土産にも◎

パッケージも上品で高級感があり、自分へのご褒美にはもちろん、友人へのギフトや手土産にもぴったり。

抹茶好きなら一度はチェックしておきたい話題のスイーツです。

ひとつで満足感も特別感も叶えてくれる「茶の福」の「お抹茶ショコラサンド」。食感、香り、味わいのすべてが計算された一品は、忙しい毎日に小さなときめきをプラスしてくれます。

オンラインでも購入できるので、気になる人はぜひ“ざくざく×濃厚”の魅力を体験してみて。