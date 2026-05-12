「ドジャース３−９ジャイアンツ」（１１日、ロサンゼルス）

ドジャースが逆転負けで今季２度目の３連敗を喫し、前日まで並んでいたパドレスにナ・リーグ西地区首位の座を明け渡した。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、２度の得点機に凡退するなど、５打数無安打。２試合連続ノーヒット、１１戦５１打席連続ノーアーチとなった。

試合後のロバーツ監督の会見では大谷についての質問が集中。米記者からの「大谷は不調のように見えるが」と問われると「そうだね」を３回繰り返した。その上で「間違いない。シーズン序盤のまだ本調子じゃなかった時でも、彼は四球を選んだり、出塁したりはできていた。でも今は、昨日の試合が典型的だったけど、振ってスランプを抜け出そうとしているように見える。それがすごくはっきり出ている。多くの打者が調子を落としたときにやりがちなことで、振って何とかしようとする。今日はまさに、そういう夜だった」とこの日の大谷の打撃について言及した。

この日、大谷は試合前に志願のフリー打撃。推定１６０メートルの柵越えを放つなど、良い打撃感覚をつかんだかと思われたが、初回は初球を打って一ゴロ。１点ビハインドの三回１死二塁、同点の六回２死二塁の得点機はいずれも二ゴロ。五回と九回は空振り三振に倒れ、快音を期待した本拠地スタンドはため息に包まれた。

それだけにロバーツ監督は「彼は水曜日（１３日のジャイアンツ戦）に先発予定だが、その試合で打たせるかどうかはまだ決めていない。その日か次の日に“打たない日”を作るつもりだ」と今後のプランを明かした。「それがいつになるかはまだ判断していない。ただ、彼に投手の負担を考えれば、もっともだと思う。まだ決めてはいないけれど、その選択肢はこれから話し合う」と説明した。

打席でバットを振ることで調子を取り戻す考え方については「その考え方は理解できる」とした指揮官。「でも、彼のように本当に危険な打者になると、投手は簡単には勝負してこない。だから、振って何とかしようというのは、あまり良いアプローチではない。相手が与えてくるものを受け入れないといけない。今夜の相手は明らかに勝負を避けていた。それでも彼は大きく振りにいっていた」と指摘した。