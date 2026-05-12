“令和のグラビアクイーン”として知られる沢口愛華が、10日、世界ラリー選手権の中継にゲスト出演。生放送中に見せた愛らしいアドリブに、視聴者から多くの反響が寄せられた。

【映像】アドリブで“話題の振り”を披露（実際の様子）

「WRC 世界ラリー選手権 第6戦 ラリー・ポルトガル」の激しい戦いが繰り広げられる中、スタジオにゲスト出演した沢口は、CM振りで、視聴者を釘付けにするパフォーマンスを披露した。

いよいよ競技が開始される直前、沢口はカメラに向かって「好きすぎて、滅！」というフレーズとともに、話題のポーズを披露。

この突発的なアドリブに対し、視聴者からは「かわいいかよ」「くやしいがかわいいw」「いきなり可愛いw」「あら、かわいい」といった反響が寄せられ、モータースポーツの緊張感溢れる中継の中に訪れた、令和のグラビアクイーンによるアドリブの対応にファンも大盛り上がりとなった。

沢口愛華（さわぐち・あいか）は2003年2月24日生まれ、愛知県出身。2018年に「ミスマガジン2018」でグランプリを受賞。その後は「令和のグラビアクイーン」として数多くの雑誌の表紙を飾り、現在は俳優としても活動の幅を広げている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）