『BLUE』に続いて日本上陸！ USTマミヤ『LIN-Q PowerCore WHITE / 同RED』、6月11日デビュー
USTマミヤから、新作シャフトのアナウンス。「独自のQ-Ply素材×ナノレジンシステムを採用した『LIN-Q PowerCore WHITE / RED』を、6月11日（木）より発売開始します。税込価格は55,000円です」と、同社広報。
【画像】コレが前作を含めた「LIN-Q」のポジショニングマップ
昨季PGAツアー3勝のベン・グリフィンやリッキー・ファウラーらが使用して話題となり、緊急輸入された中元調子の『LIN-Q PowerCore BLUE』に続き、元調子の『WHITE』と中調子の『RED』を追加。全体に『LIN-Q EX』よりもしなやかかつ、復元も穏やかでクセがなく、扱いやすさが際立っている。
「パワーコアは独自のQ-Ply素材×ナノレジンシステムにより余分なシャフトの変形を抑制することで全体がしなやかにしなり戻り、打感が良くなります。さらにエネルギーロスが少なくなるため、スイングパワーを最大効率でボールへ伝えることを可能にしました」（同） フレックスは両方とも5（R,S）6（S,X）7（S,X）で、最も低打出しな『WHITE』の【6S】が66g、トルク3.5度、バット径15.24mm。最も高打出しな『RED』の【6S】は67g、トルク3.4度、バット径15.29mmとなる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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昨季PGAツアー3勝のベン・グリフィンやリッキー・ファウラーらが使用して話題となり、緊急輸入された中元調子の『LIN-Q PowerCore BLUE』に続き、元調子の『WHITE』と中調子の『RED』を追加。全体に『LIN-Q EX』よりもしなやかかつ、復元も穏やかでクセがなく、扱いやすさが際立っている。
「パワーコアは独自のQ-Ply素材×ナノレジンシステムにより余分なシャフトの変形を抑制することで全体がしなやかにしなり戻り、打感が良くなります。さらにエネルギーロスが少なくなるため、スイングパワーを最大効率でボールへ伝えることを可能にしました」（同） フレックスは両方とも5（R,S）6（S,X）7（S,X）で、最も低打出しな『WHITE』の【6S】が66g、トルク3.5度、バット径15.24mm。最も高打出しな『RED』の【6S】は67g、トルク3.4度、バット径15.29mmとなる。
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