山崎賢人、俳優としての転機は『キングダム』1作目「ここからはじまった」 “納刀する瞬間”に鮮明な記憶
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が12日、東京・ウブロ銀座ブティックで行われた『ウブロ ビッグ・バン リローデッド』ローンチイベントに登壇。俳優人生の転機を明かした。
【写真】グレーのスーツを着こなし300万円超の高級時計をつけて登場した山崎賢人
アイボリーのセットアップで登場した山崎は、手首に新作をつけ登壇。新作に込められた“リローデッド（＝再解釈）”の哲学を紐解きながら、山崎自身の俳優人生を変えた転機を聞かれ、2019年公開の映画『キングダム』1作目をあげた。
山崎は「今年の夏に5作目（映画『キングダム 魂の決戦』7月17日全国公開）が公開になるんですけど、ここまで多くの方に見ていただくようになったキングダムの記念すべき1作目。ここからはじまった」と振り返り、「納刀する瞬間を明確に思い出に残っていて、ここから始まったなって」としみじみ。「キングダムの信という役と一緒に成長してきたので、記念。リローテッドです」とにっこり。
続けて、「作品1個1個を大事にやっているんですけど、これだけ長いこと重ねられたこともなかなかないですし、そういう意味でも自分の中でターニングポイントとしてでかい作品なので選ばせていただきました」と噛みしめるように語っていた。
【写真】グレーのスーツを着こなし300万円超の高級時計をつけて登場した山崎賢人
アイボリーのセットアップで登場した山崎は、手首に新作をつけ登壇。新作に込められた“リローデッド（＝再解釈）”の哲学を紐解きながら、山崎自身の俳優人生を変えた転機を聞かれ、2019年公開の映画『キングダム』1作目をあげた。
続けて、「作品1個1個を大事にやっているんですけど、これだけ長いこと重ねられたこともなかなかないですし、そういう意味でも自分の中でターニングポイントとしてでかい作品なので選ばせていただきました」と噛みしめるように語っていた。