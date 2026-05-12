杉浦太陽＆辻希美、“3世代”で母の日パーティー「母とたぁくんのお母さんを呼んでみんなで夜ご飯」 手料理並ぶにぎやかな食卓を披露
5児の母でタレントの辻希美（38）が11日、自身のブログを更新し、「母とたぁくんのお母さんを呼んでみんなで夜ご飯しました」と前日の母の日に“家族大集合”で食事会を行ったことを報告。手料理などが並ぶ豪華な食卓や仲むつまじい家族団らんの様子を、写真とともに紹介した。
【写真】「み〜んなで集まってご飯」杉浦太陽＆辻希美それぞれの手料理が並ぶ“にぎやか”な食卓ショット
テーブルには、購入したお寿司のほか自身が手作りした筑前煮ときんぴら、蒸し野菜、夫でタレント・杉浦太陽（45）が作ってくれたという「私が好きなパスタ」、杉浦の母親による“遊び心あふれる”カットフルーツなど、バラエティ豊かなメニューがズラリと並んでいる。
辻は「最近はなかなか揃わないきょうだいですがこういう日は必ず予定を空けてくれる そんな優しい我が子が本当に愛おしくこの子達のお母さんであれる事を心から幸せに思います!!!!!!綺麗事ではなく、心の底からまじで思う!!!!!!!!!!!!!!」とうれしそうにつづり、子どもたちからは手紙とケーキと花をプレゼントしてもらったことも明かした。
10日、杉浦もブログを更新し「み〜んなで集まってご飯」と、“母の日パーティー”の思い出をシェア。母に向け「親という存在に感謝 いつまでも元気でいて下さい」とメッセージを届けるとともに、「そして、5人の母のノン 子どもたちから愛と感謝の気持ちを届けてもらって、嬉しそうだったなぁ」と、食事会での辻の様子についても紹介していた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。
【写真】「み〜んなで集まってご飯」杉浦太陽＆辻希美それぞれの手料理が並ぶ“にぎやか”な食卓ショット
テーブルには、購入したお寿司のほか自身が手作りした筑前煮ときんぴら、蒸し野菜、夫でタレント・杉浦太陽（45）が作ってくれたという「私が好きなパスタ」、杉浦の母親による“遊び心あふれる”カットフルーツなど、バラエティ豊かなメニューがズラリと並んでいる。
10日、杉浦もブログを更新し「み〜んなで集まってご飯」と、“母の日パーティー”の思い出をシェア。母に向け「親という存在に感謝 いつまでも元気でいて下さい」とメッセージを届けるとともに、「そして、5人の母のノン 子どもたちから愛と感謝の気持ちを届けてもらって、嬉しそうだったなぁ」と、食事会での辻の様子についても紹介していた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん（そら・13）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・7）、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生している。