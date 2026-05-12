5月上旬、東京都高円寺のラーメン店の前で動画を撮影している男性が。お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（49）だ。尾形のYouTubeチャンネル『パンサー尾形の尾形軍団チャンネル』を撮影していた。

「尾形さんのYouTubeチャンネルには、“尾形の高円寺飯”という企画があります。その企画では、高円寺に10年ほど住んでいる尾形さんがオススメのお店を紹介しています。その撮影だったのでしょう」（芸能関係者）

自身のYouTubeの撮影に臨んでいた尾形は、最近ある発言で注目を集めていた。

「5月3日に公開された人気YouTuber・カノックスター（29）の動画に出演した際、尾形さんは『嫌いな芸人はいますか？』と聞かれ、『一人だけいるのよ。これを言って相手がおいしくなるのも嫌なくらいで。大っ嫌い、俺。本当に最低な人間なのよ』と回答。この時、相手の名前も口にしましたが、編集で隠されていました。

続けて、『暴力が凄くて。あとあの人って、人を見るから。先輩からしたら、かわいい後輩のイメージだと思うけど。後輩からしたら……』と話すと、カノックスターは、『テレビだけ見てたらわかんない。あの人がそんなことすると思わない』と驚いていました」

ほぼ同時期の5月5日にABEMAで配信された番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー Season3』で、お笑い芸人の中山功太（45）も、「ずっといじめられてきた先輩がいる」と告白し、さらにこう述べていた。

「長らくにわたって、僕の体感で言うたら10年ぐらいなんですけど、ずっといじめられた先輩がいるんです。ずっといじめられてきたんですけど、今めちゃくちゃ売れてますし、多分、皆さんその人に対して、いいイメージ持ってると思うんです。（悪いイメージは）一切ない」

“世間的にいい人だと思われている”という点が一致していたため、SNS上では“尾形と中山の嫌いな先輩は同一人物なのではないか”という憶測が流れ、大きな話題に。

そんななか、中山をいじめていた先輩芸人に関しては、5月10日にサバンナの八木真澄（51）が自身のXを更新し、《今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です》と、高橋茂雄（50）であったことを明かした上で、こう釈明していた。

《中山功太とは20年前、大阪の番組（なるとも）で一緒でした その時に、相方のツッコミや発言に、きついなと思う時があったんですが、攻撃するために故意的に言ってるつもりはなかったと思います。でも、それで功太が傷ついてしまったのだから、100％茂雄に責任があると思っています》

尾形の嫌いな先輩については、《世間を騒がせているパンサー尾形君の件なんですが、若手時代に茂雄と尾形君との絡みはありません》と、高橋ではないと説明。

5月11日未明には高橋本人もXで、《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません》と中山に謝っていた。

「尾形さん自身は、SNS上で話題になって以降も、嫌いな先輩について言及していません。5月11日に配信された日刊スポーツの記事によると、吉本興業の関係者は《尾形が話しているのは別人です》と話していたそうです」（前出・芸能関係者）

尾形の嫌いな先輩が明かされる日はくるのだろうかーー。