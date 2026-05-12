第1子妊娠のカリスマトレーナーAYA、夫との臨月マタニティフォト公開「かっこよすぎるママパパ」「幸せが伝わる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】カリスマトレーナーのAYAが5月12日、自身のInstagramを更新。臨月のマタニティフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「いよいよですね」ふっくらお腹際立つ臨月マタニティフォト
AYAは「臨月に入りました」とつづり、夫とのマタニティフォトを複数枚公開。白いスポーツブラにシャツを羽織りジーンズを合わせた爽やかな服装で、臨月のふくらんだお腹を前に向けて、夫婦2人がお互いの頭に手を添えて見つめ合っている様子を公開している。「夫婦2人きりの生活も残すところあと数日間。『君』を迎え入れる準備は心身共に整った あとは。カウントダウン…」と出産を控えた前向きな心境を添えている。
この投稿には「素敵すぎるマタニティフォト」「いよいよですね」「幸せが伝わる」「かっこよすぎるママパパ」「夫婦ショットがおしゃれ」「出産まで応援しています」「残りの時間も楽しんで」などの反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠の41歳美女トレーナー「いよいよですね」ふっくらお腹際立つ臨月マタニティフォト
◆AYA、臨月のマタニティフォト公開
AYAは「臨月に入りました」とつづり、夫とのマタニティフォトを複数枚公開。白いスポーツブラにシャツを羽織りジーンズを合わせた爽やかな服装で、臨月のふくらんだお腹を前に向けて、夫婦2人がお互いの頭に手を添えて見つめ合っている様子を公開している。「夫婦2人きりの生活も残すところあと数日間。『君』を迎え入れる準備は心身共に整った あとは。カウントダウン…」と出産を控えた前向きな心境を添えている。
◆AYAの投稿に反響
この投稿には「素敵すぎるマタニティフォト」「いよいよですね」「幸せが伝わる」「かっこよすぎるママパパ」「夫婦ショットがおしゃれ」「出産まで応援しています」「残りの時間も楽しんで」などの反響が寄せられている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
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