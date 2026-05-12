【トランプ2.0 現地リポート】

米国内ガソリン1ガロン4.5ドル突破で“TACO”るトランプ大統領 イランとの戦闘終結へカウントダウン

11月の中間選挙に向け、各地で予備選が本格化する中、今月5日のインディアナ州予備選は、はっきりとした転換点を示した。共和党候補は、政策でも実績でもなく「トランプ大統領への忠誠」で勝敗が決まるという現実だ。

今回スポットが当たったのは、州議会議員を選ぶ地方選挙だ。通常なら全国紙がトップで取り上げるようなものではない。しかし今回は違った。トランプ大統領推薦の新人候補の多くが、現職議員を倒して当選したのである。

本来、インディアナのような保守州では、現職と地元の結びつきは極めて強い。しかし今回はその前提が崩れた。勝った候補者に共通するのは、「トランプ推薦」という1点だ。候補者のポスターにはトランプ氏の写真が印刷され、地方の予備選としては異例の巨額の資金が注ぎ込まれた。

なぜそこまでやったのか？

実はインディアナ州議会では昨年、トランプ大統領が推していたある法案が否決されていた。選挙区の線引きを自党に有利に変える「ゲリマンダリング」に、一部の共和党議員が反対したためだ。今回負けたのは、その反対議員7人のうち5人だった。こうした動きは、「政治的報復」あるいは「粛清」と受け止められている。

「トランプに逆らえば落ちる」というメッセージは、共和党内に強く刻まれた。

この結果には大きな矛盾もある。なぜなら、トランプ氏の支持率は3割台で下がり続けている。イラン戦争によるガソリンなどの値上がりが大きな原因だ。共和党内にも、大統領に反対する議員が現れている。

しかし、インディアナで勝ったのはトランプ推薦候補だった。それは、彼の威光がいまだに衰えていないことの証明でもある。つまり、全国的には逆風だが、党内で行われる予備選では強い。

ただし、党内を制したからといって、11月の本選で勝てるとは限らない。反トランプの共和党支持者や無党派層は、忠誠を基準に選ばれた候補者に投票するのか。

インディアナの結果は、トランプ氏の力がまだ残っていることを示した。だが同時に、それが本選で共和党の強みになるのか、弱点になるのかという問いも残した。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）