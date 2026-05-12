ＤｅＮＡの正捕手である山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の２選手によるトレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。

山本は京都翔英、ＢＣ滋賀を経て２０１７年ドラフト９位でＤｅＮＡ入団。プロ９年目を迎える。ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いた正捕手で、昨季はエース・東の最多勝獲得にも貢献した。

横浜スタジアムでの中日戦前、報道陣に対応した木村球団社長は「この９年間にわたって、球団に貢献してくれたことの感謝を伝えました。この直近３年間ぐらいは一番、今年も一番マスクかぶってるっていうようなところで、このチームがその間、Ａクラスで続けられてるっていうのは、彼の存在あってこそだと思ったので、その感謝っていうのは率直に伝えさせていただいています」とこれまでの奮闘に敬意を表した。

「ドラフト下位から入って非常に努力をして、能力を上げて、この９年間、日本を代表するようなキャッチャーに育ってくれたというような存在。このベイスターズが常に上位にいられるための原動力になってくれた、非常に大事な存在だと思っています」と言った。

抜けた穴は大きい。「残されたキャッチャー陣、特に松尾汐恩は、キャッチャー出身の相川監督と話をしていても、もちろん山本祐大はすでに日本を代表するキャッチャーになっていますが、それだけの力があるキャッチャーだというようなことは常々言ってくれてましたし、そういうコミュニケーションも日々していた。今後、もちろん戸柱もそうですし、他のキャッチャー陣も含めて山本祐大が抜けた穴を、松尾と戸柱を中心に感じさせないような活躍をしてほしいというところは非常に強く思っています」と他の捕手陣に期待を込めた。