モト冬樹、父親の職業をサラリと明かす 独身を心配した黒柳徹子との秘話も「女子大生いるから来なさい』とか言われて…」
昨年結婚15年を迎えたモト冬樹（75）と武東由美（65）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に夫婦そろって出演。モトが父親の職業を語った。
【写真】「資格試験に合格」モト冬樹が公開した65歳モデル妻の近影
2010年5月の結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛している。
黒柳はモトが長らく独身だったことを気にかけていたそうで、「ずいぶんいろいろと。『合コンやろう』とか『やったろうどう？』とかいろいろ…」と伝えていたことを笑いながら明かした。これにモトは「うちの母が『道具があるから』と切り出すと、「医者さまのね、お父さまの道具があるから」とニヤリ。
モトの父親は東京都で産婦人科の開業医をやっていたことから、モトは母から「『女子医大でナンパしてこい』とか言われて。それを黒柳さんにお話したら、急に仕事中に電話かかってきて、『女子医大の前でいっぱい女子大生いるから来なさい』とか言われて…」と黒柳とのユーモアあふれる思い出を語った。
【写真】「資格試験に合格」モト冬樹が公開した65歳モデル妻の近影
2010年5月の結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛している。
黒柳はモトが長らく独身だったことを気にかけていたそうで、「ずいぶんいろいろと。『合コンやろう』とか『やったろうどう？』とかいろいろ…」と伝えていたことを笑いながら明かした。これにモトは「うちの母が『道具があるから』と切り出すと、「医者さまのね、お父さまの道具があるから」とニヤリ。
モトの父親は東京都で産婦人科の開業医をやっていたことから、モトは母から「『女子医大でナンパしてこい』とか言われて。それを黒柳さんにお話したら、急に仕事中に電話かかってきて、『女子医大の前でいっぱい女子大生いるから来なさい』とか言われて…」と黒柳とのユーモアあふれる思い出を語った。