「そんな使い道が？」ジッパー付き保存袋を“再利用＆合体”で無駄なく使う裏ワザ3選
▶【写真付きで解説】ジッパー付き保存袋の意外な使い道とは？
冷凍保存や小物の収納など幅広く役立つジッパー付き保存袋。実は、定番の使い方だけでなく、日常をちょっと便利にしてくれる意外な活用法もあるんです。今回は、SNSで話題のジッパー付き保存袋の裏技を3つピックアップしてご紹介します。
■たった2ステップで完成！即席ジッパー付き保存袋
ジッパー付き保存袋って便利だけど、繰り返し使うのは衛生的にちょっと気になるし、捨てるのはもったいない…。そんなモヤモヤを解消できる、手軽でうれしい裏技です。
・ジッパー付き保存袋
・ポリ袋
・はさみ
【手順】
1.使い古しのジッパー付き保存袋からジッパー部分をカットする
2.ポリ袋にジッパー部分を取り付ける
3.ジッパー部分を閉めたら完成
たったこれだけの工程で、あっという間に新しい簡易ジッパー付き保存袋に！
引っ張っても簡単には外れず、しっかりと閉じることができます。
子どものおやつやちょっとした小物の持ち運びに便利で、逆さにしても中身がこぼれません。再利用するジッパーは、中に入れるものに合わせて取り付ける位置を調整すると使いやすくなります。ただし、液体は漏れる可能性があるため、乾いた食品や小物の収納に活用してください。
■小物の持ち運びに最適！ぴったりの収納袋に変身
ジッパー付き保存袋は着替えの持ち歩きなど幅広く活用できる一方で「サイズが合わず閉まらない…」なんてことも。そんな時は、2枚の保存袋を組み合わせるのがおすすめです！
【用意する物】
・同じ大きさのジッパー付き保存袋２枚
【手順】
1. 2枚のうち1枚をジッパー部分だけ外側に折る
2.2枚のジッパー付き保存袋を重ねる
（ジッパー部分がしっかり重なるように意識する）
3.ジッパー部分を合わせて閉める
ジャストサイズのジッパー付き保存袋の完成です。
簡単にサイズが合わない問題を解決でき、2枚重ねてもかさばらず、すっきり収納できました。
この方法なら、サイズの異なる着替えなども気軽に持ち運べて便利です。
ただし、こちらも液体は漏れる可能性があるため、着替えや文房具などの小物専用で活用してください。
■空気抜きも簡単！ジッパー付き保存袋が真空パックに
野菜などをジッパー付き保存袋に入れるときは、なるべく中の空気を抜いて真空状態にしたいと思う方も多いのではないでしょうか。けれど、空気がうまく抜けずにストレスを感じることもありますよね。そんなプチストレスが簡単に解決できます。
【用意する物】
・ジッパー付き保存袋
・ボウル
【手順】
1.ボウルに水をためる
2.ジッパー付き保存袋に野菜を入れて端を少し開けて口を閉じる
3.水につけながら少しずつ空気を抜く
4.口を完全に閉じる
特別な道具がなくても誰でも簡単に空気が抜けて真空状態になりました。
この方法なら、食材の鮮度を保ちながら保存しやすくなります。ただし、衛生面の観点から生肉や生魚は避け、野菜や乾物に使うのがおすすめです。
■おすすめポイントと注意点をチェック！
どの裏技も簡単な工程で、すぐに試せるのがうれしいポイントです。捨てるか迷っていたジッパー付き保存袋も無駄なく活用できるかもしれません。使用する際は、液体漏れや衛生面に気を付けることで、より快適に使え、日常のちょっとしたストレス軽減にもつながります。なお、ジッパー部分の仕様（ダブル・シングルなど）によっては使い勝手が異なるため、用途に合ったものを選んでくださいね。
■ジッパー付き保存袋の活用の幅を広げよう！
ジッパー付き保存袋は、もともと幅広く使える便利なアイテムですが、工夫次第でさらに活躍の場が広がります。食品の保存に加えて、小物の整理や持ち運びにも活用可能です。困ったときは、ぜひ今回の方法を試してみてください。
文＝こぽり
ダブルワークをしながら1児を子育て中のママライターです。SNSパトロールで見つけた時短テクは、すぐ実践して「家事はラクして楽しむ！」をモットーに過ごしています。子育て・仕事・生活の中で見つけた、暮らしをちょっと楽にするアイデアを発信中です！