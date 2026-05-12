コムシスホールディングス <1721> [東証Ｐ] が5月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.8％増の521億円になり、従来予想の460億円を上回り、減益予想から一転して増益で着地。27年3月期も前期比5.4％増の550億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収、増益になる。



同時に、前期の年間配当を120円→130円(前の期は115円)に増額し、今期も前期比5円増の135円に増配する方針とした。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.7％増の187億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.5％→9.1％に改善した。



株探ニュース