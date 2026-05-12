中国、天然ガス関連国際標準5件の策定を主導

国際標準化機構（ISO）はこのほど、中国の主導により策定された天然ガス関連の国際標準5件を正式に発表しました。これらの国際標準は的確な数量化指標を通じて、世界のエネルギー市場にコスト削減・効率化向上と安全保障に関する中国のアイデアを提供するものです。

シェールガス開発について、中国が主導した「シェール脆性指数の測定と計算」など一連の国際標準は、シェールガス開発における良質な貯留層の識別が難しく、水圧破砕による改造コストが高いといった問題点に対して、国際レベルで初めて圧縮率評価技術の枠組みを定めました。

この標準を適用すると、良質なシェール層の識別精度は約10％向上する見込みで、単一井戸の探査・開発の成功率を業界平均の65％から85％以上に引き上げ、作業コストを10％以上削減することができます。

また、「Slickwater（スリックウォーター、水圧破砕法で使用される特殊な破水流体）性能テストと要求」標準は、中国がシェールガス分野で主導した製品に関する初の国際標準となっています。中国が先頭に立ち策定した5件の天然ガス関連国際標準のうち、2件は硫黄含有天然ガスに関連し、硫黄の堆積と品質モニタリングの難題を解決するものです。（提供/CGTN Japanese）