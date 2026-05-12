来日中の経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）のマティアス・コーマン事務総長が、読売新聞の書面インタビューに応じた。

経済安全保障分野で日本との連携を強化するため、半導体や重要鉱物のサプライチェーン（供給網）強化などを柱とする「経済安保に関する日ＯＥＣＤ協力プラン」を打ち出す方針を明らかにした。

コーマン氏は経済安保について、「この時代において決定的に重要な政策課題だ」と指摘し、日本との協力拡大に意欲を示した。協力プランは貿易や人工知能（ＡＩ）なども含む重層的な内容になるとした。その上で、ＯＥＣＤとして、〈１〉サプライチェーンの脆弱（ぜいじゃく）性に関するリスク分析〈２〉リスク回避に向けた提言〈３〉問題を共有する同志国が協調行動を取るための場の提供――で貢献できると強調した。

コーマン氏は１２日午後に高市首相と面会し、協力プランを中心とした日ＯＥＣＤの連携強化策を確認する見通しだ。日本や世界経済の展望を巡っても意見を交わすとみられる。

インタビューでは、日本経済は賃金が上昇する環境に変化しており、「これまでより良い状況にある。この回復力を持続的な成長に転換することが課題だ」と分析。企業が投資やイノベーション（技術革新）を行いやすい環境を整備し、女性や高齢者、外国人材の活用が必要だとした。財政政策については「成長投資を確保するための信頼できる中期的な財政計画が求められる」と指摘した。

イラン情勢を巡っては、「エネルギー価格高騰と不確実性の高まりが世界経済に打撃を与えている」と懸念を示した。日本を含むエネルギー輸入国は影響を受けやすいとし、「混乱が長引けば物価上昇（インフレ）率の上昇と経済成長の鈍化が顕著になる」と警鐘を鳴らした。（ロンドン支局 横堀裕也、市川大輔）