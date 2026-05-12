ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１１日（日本時間１２日）に本拠地トロントでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数無安打だった。打率２割３分３厘。チームは３―９で大敗して３連敗。パドレスにナ・リーグ東地区首位を明け渡した。

初回先頭は右腕マクドナルドの初球、真ん中低めの９３・９マイル（約１５１・１キロ）のシンカーを引っかけて一ゴロだった。

０―１の３回一死二塁は一打同点のチャンスだったが、カウント２―２からの６球目、外角の９５・６マイル（約１５３・９キロ）のシンカーを打たされて二ゴロに倒れた。

２―１の５回先頭は一転、チェンジアップ攻め。カウント１―２から真ん中低めの８６・１マイル（約１３８・６キロ）のチェンジアップに態勢を崩されて空振り三振。

３―３の６回二死二塁は勝ち越しのチャンス。２番手の左腕ゲージにカウント１―２からの４球目、外角高めの９３・１マイル（約１５０キロ）のフォーシームに手を出して二ゴロだった。

３―９の９回一死無走者は４番手の右腕ブルーベーカーと対戦。カウント２―２からの５球目、真ん中低めの８３・７マイル（約１３４・７キロ）ボール球のカーブに空振り三振。これで１１試合、５１打席ノーアーチとなった。

試合前には今季３度目の屋外でのフリー打撃を行い、逆方向への大飛球も見られた。しかし、試合では結果が出なかった。この日は１２スイングしたが、大谷らしいスイングは皆無だった。

ここまで崩れたのは記憶がない。２度の得点機で本塁打とは言わないまでも適時打を放っていれば、試合展開は変わっていただろう。徹底マーク、開幕から３年ぶりの完全投打二刀流による疲労、４月１４日（同１５日）のメッツ戦の初回に左腕ピーターソンから受けた死球の影響など様々な原因が考えられが、本人が明かさない以上、推測するしかない。米メディアの報道も厳しい論調が増えてきた。

これまでも雑音をバットで振り払ってきた大谷。結果を出すだけだ。