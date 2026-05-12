ホワイトソックスが１２日までにＸを更新。「雰囲気は完璧だわ」と記し、村上宗隆内野手がチームメイトとじゃれあう様子を投稿した。

１１日のマリナーズ戦と見られる動画で、村上は二塁手のマイドロスとベンチでとリズムを取って体を上下に揺らし、笑顔で２度鼻をツンツンしている。

日本のファンからは「こんなノリは日本で見られない」、「ホワイトソックス、雰囲気よさげだね」、「１００敗してた昨シーズンとは明らかにチームの雰囲気が違う」と驚く声が相次いだ。

最近のホワイトソックスは、試合が開催された日は連日のようにＳＮＳで村上の写真や動画を投稿している。

チームは２０２３年から３年連続でシーズン１００敗を喫した。それでも今季は借金２ながら、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズとは１・５差の２位につけている。

ア・リーグでヤンキースのジャッジに続く２位の１５本塁打、同３位タイの２９打点を記録し、チームを象徴する存在として村上への注目度が増しているようだ。

ホワイトソックスはこの日は試合がなく、１３日（現地時間１２日）はホームでロイヤルズと対戦する。