ANYCOLOR運営のVTuberグループ「NIJISANJI EN」より、「にじぬい共通衣装シリーズ」グッズが5月13日11時から販売されることが発表された。

【画像あり】今回販売されるNIJISANJI EN所属ライバー10名の「にじぬい」

本シリーズは、NIJISANJI EN所属ライバー10名のぬいぐるみ「にじぬい」が、共通衣装をまとって登場するもの。参加ライバーはアルバーン・ノックス、ヴォックス・アクマ、エナー・アールウェット、エリーラ ペンドラ、狂蘭 メロコ、サニー・ブリスコー、ペトラ グリン、マリア マリオネット、闇ノシュウ、レン ゾットの10名となる。

価格は各3,500円（税込）で、サイズは約W120mm×H160mm（ライバーによりサイズは異なる）、素材はポリエステル。購入は1会計につき各5点までとなる。

販売は、日本国内向けの「にじさんじオフィシャルストア」と海外向けの「NIJISANJI EN Official Store」で実施される。発送は7月下旬以降を予定している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）