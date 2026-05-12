カリッ・じゅわっ・もちっの三種の食感が楽しめる「お店で焼いた カリッじゅワッサン」発売【セブン‐イレブン】
セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンカフェ ベーカリー」の新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」を、5月19日から全国の店舗(「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定)で順次発売する。
店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」は、香ばしさと食感、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できるシリーズ。新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」は、表面に砂糖を盛り付けてカラメル状に焼き上げることで「外はカリッ、中はじゅわっ、もちっ」という三種の食感が楽しめる。
価格:213円(税込230.04円)
発売日:5月19日〜順次
販売エリア:全国(沖縄県除く)
発酵バター入りのシートを贅沢に16層に折り込み、表面に砂糖を盛り付けてオーブンで焼き上げることで、表面をカラメル化した。お店で仕上げるからこそ実現できる「カリッ!」とした食感と、カラメルの優しい甘さや香りを楽しめる。〈このほか「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップ(一例)〉
【「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップの画像はこちら】
◆お店で焼いた ふんわりメロンパン
価格:149円(税込160.92円)
販売エリア:全国
風味豊かなビスケット生地で、外サクッ、中ふんわり食感に仕立てた。
◆お店で焼いた サクサククロワッサン
価格:176円(税込190.08円)
販売エリア:全国(沖縄県を除く)
サクッとした食感と、バターの香りが楽しめる。
◆お店で焼いた チョコクッキー
価格:186円(税込200.88円)
販売エリア:全国(沖縄県を除く)
外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。
◆お店で焼いた アップルパイ
価格:260円(税込280.80円)
販売エリア:全国(沖縄県を除く)
りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、ひと口目からりんごのおいしさが広がる、アップルパイ。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが特徴。
◆お店で焼いた 明太フランス
価格:232円(税込250.56円)
販売エリア:全国
フランスパン生地を高温で焼き上げ、外は香ばしく、中はもちっとした食感が楽しめる。明太子とバター、マヨネーズなどを合わせ、ひと口食べると旨味が広がるコクのある明太ソースに仕立てている。
◆お店で揚げた カレーパン
価格:149円(税込160.92円)
販売エリア:全国
フワッとサクサクとした食感のパン生地を使用した。カレーには、あめ色になるまで炒めた玉ねぎのほか、30種以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮した。
◆お店で揚げた シュガードーナツ
価格:130円(税込140.40円)
販売エリア:全国(北海道、神奈川県、群馬県、栃木県の一部店舗を除く)
ふんわり食感のドーナツに、グラニュー糖をまぶした。購入時にシュガーを受け取り、袋に入れて振ってから食べる。
◆お店で揚げた ソーセージドーナツ
価格:149円(税込160.92円)
販売エリア:全国(北海道を除く)
もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包んだ。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感。