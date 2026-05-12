カリッ・じゅわっ・もちっの三種の食感が楽しめる「お店で焼いた カリッじゅワッサン」発売【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブン･ジャパンは、「セブンカフェ ベーカリー」の新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」を、5月19日から全国の店舗(「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定)で順次発売する。

店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」は、香ばしさと食感、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できるシリーズ。新商品「お店で焼いた カリッじゅワッサン」は、表面に砂糖を盛り付けてカラメル状に焼き上げることで「外はカリッ、中はじゅわっ、もちっ」という三種の食感が楽しめる。

◆お店で焼いた カリッじゅワッサン

価格:213円(税込230.04円)

発売日:5月19日〜順次

販売エリア:全国(沖縄県除く)

発酵バター入りのシートを贅沢に16層に折り込み、表面に砂糖を盛り付けてオーブンで焼き上げることで、表面をカラメル化した。お店で仕上げるからこそ実現できる「カリッ!」とした食感と、カラメルの優しい甘さや香りを楽しめる。

〈このほか「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップ(一例)〉

【「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップの画像はこちら】

◆お店で焼いた ふんわりメロンパン

価格:149円(税込160.92円)

販売エリア:全国

風味豊かなビスケット生地で、外サクッ、中ふんわり食感に仕立てた。

◆お店で焼いた サクサククロワッサン

価格:176円(税込190.08円)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

サクッとした食感と、バターの香りが楽しめる。

◆お店で焼いた チョコクッキー

価格:186円(税込200.88円)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。

◆お店で焼いた アップルパイ

価格:260円(税込280.80円)

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、ひと口目からりんごのおいしさが広がる、アップルパイ。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが特徴。

◆お店で焼いた 明太フランス

価格:232円(税込250.56円)

販売エリア:全国

フランスパン生地を高温で焼き上げ、外は香ばしく、中はもちっとした食感が楽しめる。明太子とバター、マヨネーズなどを合わせ、ひと口食べると旨味が広がるコクのある明太ソースに仕立てている。

◆お店で揚げた カレーパン

価格:149円(税込160.92円)

販売エリア:全国

フワッとサクサクとした食感のパン生地を使用した。カレーには、あめ色になるまで炒めた玉ねぎのほか、30種以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮した。

◆お店で揚げた シュガードーナツ

価格:130円(税込140.40円)

販売エリア:全国(北海道、神奈川県、群馬県、栃木県の一部店舗を除く)

ふんわり食感のドーナツに、グラニュー糖をまぶした。購入時にシュガーを受け取り、袋に入れて振ってから食べる。

◆お店で揚げた ソーセージドーナツ

価格:149円(税込160.92円)

販売エリア:全国(北海道を除く)

もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包んだ。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感。