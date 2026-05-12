ソフトバンクへのトレードが決まったDeNAの山本祐大選手が12日、会見で相川亮二監督への思いや、新天地への意気込みを語りました。

山本選手はNPBのプロ入り後、DeNAで9年目のシーズンを過ごしていました。今季はここまで捕手としては、チームでもっとも多い28試合に出場。チームの主力として活躍していました。そんなチームへの思い入れは強く「みんな熱くて優しくて、僕の成長を一番に考えてくれたチームだったので凄く寂しい」と語りました。

就任1年目の相川亮二監督とは「バッテリーコーチで見てくださっていた人だったので、なんとか優勝させたいとずっと思っていましたし、チームのために動くことができていたのは、相川監督のおかげ。最後まで携わることができないのはショック」とチームを去る寂しさを改めて口にしました。

また山本選手は、その相川監督とも既に話をしたと説明。その内容については、少し考えてから「僕だけにとどめておこうかなと思います」と述べるにとどまりました。

ただトレードが決まった以上は「覚悟も決めている」と打ち明け「常勝軍団のソフトバンクさんに必要とされること、こんなに光栄なことはない」と話します。さらに「ソフトバンクの野球を感じながら、また成長できるように。交流戦で(DeNAと)試合する時は思い切ってプレーを楽しめたら」と意気込みも語りました。