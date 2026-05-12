KRAFTON JAPANは、クリエイティブスタジオ「Unknown Worlds」が開発中の水中アドベンチャーゲーム『サブノーティカ 2』について、早期アクセス版の配信開始に先立ち、5月12日午前0時よりSteamでの事前購入および事前ダウンロードを実施中だ。

配信開始を前に、Steam版のウィッシュリスト登録数が世界合計で500万件を超えたという。多くのプレイヤーからの期待を受け、配信直後からスムーズにプレイできるよう、Steamにおける事前購入と事前ダウンロードを実施するに至った。なお、ゲームプレイの開始自体は早期アクセス版配信開始となる5月15日午前0時からとなる。

また先日、早期アクセス版発売を記念したオンラインイベント「First Dive Showcase」が開催された。YouTube、Steam、Twitchにて同時配信され、最大同時視聴者数は70,000人を記録。配信では開発担当者が登場し、ゲームデザインの方向性や新たなゲームプレイシステム、ビークル、拡張された拠点建設要素を紹介した。

公開されたゲームプレイ映像では、Unreal Engine 5による強化された水中ライティングおよび描画表現、環境変化に適応するためにプレイヤー自身が進化する「環境適応システム」、拡張された拠点建設要素、新たな水中ビークル、巨大な深海生物との遭遇といった主要システムが紹介されている。

『サブノーティカ 2』は、海洋サバイバルジャンルを確立し、全世界で1,850万本以上を販売した『サブノーティカ』シリーズの続編タイトルだ。本作はシリーズの世界観を引き継ぎつつ、新たな異星の惑星を舞台に、進化したビジュアルと新たな生態系を導入している。あわせてシリーズ初となる最大4人までの協力プレイ（Co-op）に対応し、プレイヤー同士で協力しながら生存と探索を楽しむことができる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）