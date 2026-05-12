松本若菜、腹巻を愛用するエピソードに照れ笑い これから深めたいことはデジカメ「日々の思い出が撮れたら」
俳優の松本若菜が12日、都内で行われたBIZTEL 20周年記念 新CM発表会に登壇。新CM「BIZTEL深掘りしちゃいます！篇」にちなみ、深掘りしたいことを語った。
【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜
ブランドキャラクターを務める松本は、同社新CMに出演。松本の“深掘りしたこと”はデジタルカメラでの撮影だという。誕生日にマネージャーからデジカメをプレゼントされたが、設定に苦戦。「一つ一つ勉強しながら、日々の思い出が撮れたらいいなと思って、そこを深掘っていきたいなと思います」と笑みを浮かべた。
次に、愛用アイテムについての話題に。松本は、「大好きな腹巻きがありまして…」と恥ずかしそうな表情を浮かべながら、長年、腹巻を使用していることを明かした。全部で3枚持っているそうだが、現在は販売されていないという。トークの内容を心配したのか、「大丈夫ですか。色とか言いましょうか」と提案。「一番お気に入りの色はブルー系です」と照れ笑いしながら明かした。
【全身ショット】ブルーとホワイトのふんわり衣装を着こなした松本若菜
ブランドキャラクターを務める松本は、同社新CMに出演。松本の“深掘りしたこと”はデジタルカメラでの撮影だという。誕生日にマネージャーからデジカメをプレゼントされたが、設定に苦戦。「一つ一つ勉強しながら、日々の思い出が撮れたらいいなと思って、そこを深掘っていきたいなと思います」と笑みを浮かべた。
次に、愛用アイテムについての話題に。松本は、「大好きな腹巻きがありまして…」と恥ずかしそうな表情を浮かべながら、長年、腹巻を使用していることを明かした。全部で3枚持っているそうだが、現在は販売されていないという。トークの内容を心配したのか、「大丈夫ですか。色とか言いましょうか」と提案。「一番お気に入りの色はブルー系です」と照れ笑いしながら明かした。