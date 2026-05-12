グラビアアイドルの和地つかさ（32）が、12日までにXを更新。この1年で20キロ減量したことを明かし、話題になっている。

和地は「『痩せたんですよ！』って話すこと多すぎてステッカー作ってみた」と、“ぽっちゃり”としたビキニ姿の写真をアップした。

ファンからは「どれくらい、痩せたのですか？」「かなり絞りましたね？」

「逆にその痩せる前の写真が欲しいです」と次々と反応が寄せられる中、和地は「20キロぐらい痩せました」「去年体調を崩して生活を見直しました 健康第一！標準体重、標準BMIです」「痩せる前がOH!BIGだよ！笑 他人から見たらそんな変わらないってことか！」と、最近のビキニショットとともに、1年前とのビフォーアフター写真も交えながら答えた。

ダイエット方法に関しても「お酒をやめました〜！！！ 飲酒のむくみと飲んだあとに1週間ぐらい食欲の乱れがあるように思います 最近は飲んでも1〜2杯で満足」と明かした。

フォロワーからは「かなり減ってますね」「努力の跡が光る」「お腹周りとふとももは一目瞭然かと お顔もかなりシュっとしましたしね」「どんな体型でもかわいい」といったコメントが寄せられた。

和地は、プロフィルで「国宝級Iカップ」「永久不滅グラドル」「競輪大好きグラドル」と自身を紹介。競輪の配信番組に出演するなど活躍中だ。