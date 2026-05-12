◆米男子プロバスケットリーグ ＮＢＡ ▽プレーオフ カンファレンス準決勝第４戦（１１日、米ロサンゼルス クリプト・ドットコム・アリーナ）

西地区４位のレイカーズは本拠地で昨年覇者のサンダーと対戦し、１１０―１１５で敗れた。４連敗を喫し、３年ぶりのカンファレンス決勝進出はならなかった。八村塁は４本の３ポイント（Ｐ）シュートを含む、チーム２位の２５得点をマーク。攻守で活躍したが、勝利には５点届かなかった。

先発出場した八村は第１クオーター（Ｑ）開始すぐに後ろに下がりながらジャンプショットを決め、この日初得点を奪った。残り８分４７秒ではレイアップシュート。４得点をマークした。第２Ｑでは残り８分２８秒では相手のシュートをブロックで防ぎ、ディフェンス面で貢献。前半は４得点にとどまった。チームは４５―４９と４点ビハインドで折り返した。

八村は後半開始早々に２度ネットを揺らし、この日８点目を挙げた。残り１０分の場面ではライトから放った一本は、リングに当たりそのままゴールが決まった。待望のこの日初の３Ｐシュートが決まり２ケタ得点に乗せた。残り６分１４秒ではレフトから鮮やかな３Ｐを決めた。チームは終盤、オースティン・リーブスが２本のフリースローを決めて逆転。第３Ｑを８４―８０と４点リードで終えた。

負けられないレイカーズは第４Ｑ残り６分５３秒に、同点にされると、そのまま再逆転を許した。９２―９５とされた場面では八村がネットを揺らし、差を縮めた。残り３分１０秒ではレフトから３Ｐを決め、１０３―１０５に。残り１分４１秒ではレフトからステップバックし、倒れ込みながら３点を奪い、続けてフリースローも決めて１０７―１０９と２点差に迫った。残り４１秒にはマーカス・スマートはゴールを奪い、フリースローも決めて逆転。強敵サンダーもすぐさま再逆転し、会場は熱狂に包まれた。最後まで執念を見せたレイカーズだったが、わずかに届かずストレート負けを喫した。