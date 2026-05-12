マヨ下味で肉が柔らか。レンチン1回！藤井恵さんの『パプリカロウスー』が簡単すぎ
暑いときや忙しいとき、キッチンに立つ時間を少しでも短くしたいですよね。そんなときのおすすめが、電子レンジで作るメインのおかず。キッチンが暑くならないし、ほったらかしで出来て手間いらず！
藤井恵さんが試作を重ねた『パプリカ肉絲』はビタミン豊富なパプリカで作る、青椒肉絲風のレンジ炒め。果肉が柔らかく苦みも少ないので、レンジ調理に向いています。元気が出るカラフルな色もいいですよね。牛肉はマヨ入りの下味をからめると、しっとり柔らかに。
『パプリカ肉絲』のレシピ
材料（2人分）
パプリカ（赤）……1個（約150g）
パプリカ（黄）……1個（約150g）
牛もも薄切り肉……150 g
〈A〉
ねぎのみじん切り……5cm分
にんにくのすりおろし……1かけ分
砂糖……小さじ1/2
塩……小さじ1/4
片栗粉……小さじ1
マヨネーズ……小さじ1
酒……小さじ2
しょうゆ……小さじ2
ごま油
作り方
（1） パプリカは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に幅8mmに切る。牛肉は幅5mmの細切りにする。
（2） 口径20cmの耐熱のボールに牛肉と〈A〉を入れ、菜箸でよく混ぜる。パプリカをのせ、ふんわりとラップをかける。電子レンジ（600W）で6分ほど加熱し、取り出してラップをしたまま2分ほど余熱で蒸らす。
（3） ごま油小さじ1を加えて、よく混ぜる。
蒸し暑くなってやる気が出ない時に、ぜひ作ってみて下さい♪
（『藤井恵の夏ごはん』より）
教えてくれたのは…
藤井 恵フジイ メグミ
料理家
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女子栄養大学卒業後、料理番組、フードコーディネーターのアシスタントなどを経て、独立。毎日の夕食もお弁当も、昔ながらの料理もヘルシーレシピも、気のきいたおもてなし料理までこなす実力派。考案されるレシピは味のよさと作りやすさを兼ね備えた多くの人に支持されるものばかり。等身大のライフスタイルが幅広い層の憧れとなり、注目を集めている。