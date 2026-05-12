マヨ下味で肉が柔らか。レンチン1回！藤井恵さんの『パプリカロウスー』が簡単すぎ

暑いときや忙しいとき、キッチンに立つ時間を少しでも短くしたいですよね。そんなときのおすすめが、電子レンジで作るメインのおかず。キッチンが暑くならないし、ほったらかしで出来て手間いらず！

藤井恵さんが試作を重ねた『パプリカ肉絲』はビタミン豊富なパプリカで作る、青椒肉絲風のレンジ炒め。果肉が柔らかく苦みも少ないので、レンジ調理に向いています。元気が出るカラフルな色もいいですよね。牛肉はマヨ入りの下味をからめると、しっとり柔らかに。



『パプリカ肉絲』のレシピ

材料（2人分）

パプリカ（赤）……1個（約150g）

パプリカ（黄）……1個（約150g）

牛もも薄切り肉……150 g



〈A〉

ねぎのみじん切り……5cm分

にんにくのすりおろし……1かけ分

砂糖……小さじ1/2

塩……小さじ1/4

片栗粉……小さじ1

マヨネーズ……小さじ1

酒……小さじ2

しょうゆ……小さじ2

ごま油

作り方

（1） パプリカは縦半分に切ってへたと種を取り、縦に幅8mmに切る。牛肉は幅5mmの細切りにする。

（2） 口径20cmの耐熱のボールに牛肉と〈A〉を入れ、菜箸でよく混ぜる。パプリカをのせ、ふんわりとラップをかける。電子レンジ（600W）で6分ほど加熱し、取り出してラップをしたまま2分ほど余熱で蒸らす。

（3） ごま油小さじ1を加えて、よく混ぜる。

蒸し暑くなってやる気が出ない時に、ぜひ作ってみて下さい♪

（『藤井恵の夏ごはん』より）