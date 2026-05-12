東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

家計支出（3月）08:30

結果 -2.9%

予想 -1.3% 前回 -1.8%（前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

片山財務相

ベッセント米財務長官と金融市場について議論した

為替は日米財務相共同声明に沿ってしっかりと連携

日米為替合意では介入も選択肢の1つとして明記されている

金融政策の具体的な手法は日銀に任せるべきだ



【イラン情勢】

トランプ米大統領

イランからの回答「ゴミ同然、最後まで読んでいない」



イラン国会議長

米国はイランの提案を受け入れる以外に選択肢はない

他のアプローチでは全く結論が出ず、失敗の連続になるだけ



【韓国】

政府高官がAI産業による利益への課税を活用した「国民配当」提案

AIブームから生じる利益の一部は全市民に還元されるべきだ

※後に「余剰税収」ではなく「超過税収」と釈明

外部サイト