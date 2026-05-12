東京時間に伝わった指標・ニュース
東京時間に伝わった指標・ニュース
※経済指標
【日本】
家計支出（3月）08:30
結果 -2.9%
予想 -1.3% 前回 -1.8%（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相
ベッセント米財務長官と金融市場について議論した
為替は日米財務相共同声明に沿ってしっかりと連携
日米為替合意では介入も選択肢の1つとして明記されている
金融政策の具体的な手法は日銀に任せるべきだ
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランからの回答「ゴミ同然、最後まで読んでいない」
イラン国会議長
米国はイランの提案を受け入れる以外に選択肢はない
他のアプローチでは全く結論が出ず、失敗の連続になるだけ
【韓国】
政府高官がAI産業による利益への課税を活用した「国民配当」提案
AIブームから生じる利益の一部は全市民に還元されるべきだ
※後に「余剰税収」ではなく「超過税収」と釈明
※経済指標
【日本】
家計支出（3月）08:30
結果 -2.9%
予想 -1.3% 前回 -1.8%（前年比)
※要人発言やニュース
【日本】
片山財務相
ベッセント米財務長官と金融市場について議論した
為替は日米財務相共同声明に沿ってしっかりと連携
日米為替合意では介入も選択肢の1つとして明記されている
金融政策の具体的な手法は日銀に任せるべきだ
【イラン情勢】
トランプ米大統領
イランからの回答「ゴミ同然、最後まで読んでいない」
イラン国会議長
米国はイランの提案を受け入れる以外に選択肢はない
他のアプローチでは全く結論が出ず、失敗の連続になるだけ
【韓国】
政府高官がAI産業による利益への課税を活用した「国民配当」提案
AIブームから生じる利益の一部は全市民に還元されるべきだ
※後に「余剰税収」ではなく「超過税収」と釈明