６日、黒竜江省富錦市の星空の下で咲くエゾムラサキツツジ。（富錦＝新華社配信／曲玉宝）

【新華社ハルビン5月12日】中国最北端の黒竜江省が星空と花の季節を迎えた。夜空に横たわる天の川と大地に咲く花が詩情あふれる光景を描き出している。

９日、黒竜江省の国有農業企業、北大荒農墾集団が運営する引竜河農場に咲くエゾムラサキツツジ。（ハルビン＝新華社配信／銭泊羽）

８日、黒竜江省肇東市の星空の下で咲く花。（比較明合成写真、肇東＝新華社配信／劉大鵬）

９日、黒竜江省チチハル市で月の光を浴びる花。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）

８日、黒竜江省ジャムス市で撮影した星空。（比較明合成写真、ジャムス＝新華社配信／陳志国）

３日、黒竜江省双鴨山市で撮影した星空。（比較明合成写真、双鴨山＝新華社配信／韓陽）

黒竜江省亜布力（ヤブリ）スキー観光リゾートの星空の下で咲くオウバイ。（４月２６日撮影、比較明合成、ハルビン＝新華社配信／曽東）

８日、黒竜江省肇東市の星空の下で咲く花。（肇東＝新華社配信／劉大鵬）

３日、黒竜江省双鴨山市で撮影した星空。（比較明合成写真、双鴨山＝新華社配信／韓陽）