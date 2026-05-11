フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が5月8日、Instagramを更新。ペアの木原龍一（33）と共にテレビに出演したときの写真を投稿した。

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投稿されたのは、三浦と木原が5月11日放送の『テレビ×ミセス』に出演したときの写真。三浦がブルーのタンクトップ、木原がチェックシャツを着用し、笑顔でポーズをとっている。「シンクロジェスチャーゲームと巨大ジェンガに挑戦しました！初めてのことだらけでとても楽しかったです！是非ご覧ください！」と出演の感想を伝えた。

【画像】笑顔でポーズをする三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから「ミセスも大好きなので、最高に嬉しいです」「私服のお二人も素敵ですね」「りくちゃんの髪型可愛い」「推しと推しのコラボ！！！」「全てのポーズが可愛すぎる」「オンエア日が超待ち遠しい」といったコメントが寄せられている。