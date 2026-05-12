お笑いコンビ「モリマン」（ホルスタイン・モリ夫、種馬マン）が、６月１３日に「Ｚｅｐｐ Ｓａｐｐｏｒｏ」で開催する「モリマンフェス Ｔｈｅ Ｆｉｎａｌ」の全出演者が決定したと１１日、所属の吉本興業が発表した。

すでに発表されている清水ミチコ、ＭＡＸ、タカアンドトシ、トム・ブラウンらに加え、新たに野沢直子が参加するツーピースパンクバンド「ＥＬＥＣＴＲＩＣ ＭＡＣＨＩＮＥ ＧＵＮ ＴＩＴＳ」、ブルースデュオの「Ｔ字路ｓ」の出演も決定。さらに、スリムクラブ、まちゃまちゃら計７組が追加となり、「伝説のフィナーレにふさわしい全ラインナップが出そろいました」（吉本興業）とのことだ。

同イベントは、芸歴３１周年を迎えたモリマンが「北海道を笑いと音楽で盛り上げたい」という一心で、出演者一人ひとりに直接交渉を行って実現したもの。「音楽と笑いがカオスに交差する、前回をはるかにしのぐ熱狂が約束されました」（同）。

トム・ブラウン布川ひろき「種馬マンさん好きな男芸人ランキング第２位の布川です。この度はフェスの開催おめでとうございます！ モリマンさんには１年目から大変お世話になり、モリマンさんのおかげでまだお笑いをやれています！ お世辞ではなく本当に確実にそうです！ なので、今までの芸歴の集大成を出して、モリ上げられるように頑張るマン！！ 宮のモリまで届くくらいの声を出していきマン！」

トム・ブラウンみちお「モリマンさんは学生の頃からテレビで見ていて尊敬している先輩です。大好きなのに、布川、布川と布川のことばかり気にかけているので今回のモリマンフェスで大活躍して、みちおも良いねとなるように頑張りＭＡＸ！！！」

野沢直子「やる気元気もりわきー！ オールスター感謝祭、マラソン頑張ります！ 魂で走るでえ！ あ！ モリマンフェスも頑張ります！ 魂で歌うでえ！」