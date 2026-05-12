◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ戦で先発。６回途中３失点で降板し、勝敗はつかなかった。「比較的全球種コントロールできていたので、ゾーンの中で勝負できました。（３回の）ランナーを迎えた場面でも丁寧にコースを突くことができて、なんとか５回まではうまく投げられたかなと思います」と振り返った。

中８日の今季７度目の登板で２勝目を期すマウンドだったが、２回先頭のディバースに右越えへの先制ソロを被弾した。直球を５球続けた後のスプリットを打たれて６登板連続で本塁打を許し、先取点を献上した。

３回は１死満塁のピンチを招いたが、２回に先制弾を打たれたディバースを浅い右飛に仕留めるなどして無失点で切り抜けた。

４回はこの試合初の３者凡退。２−１と逆転してもらって迎えた５回も３人で退けた。３登板連続で５イニングをクリアしたが６回、連打で無死二、三塁とされるとラモスに左翼線へ逆転２点二塁打を打たれ、降板となった。

佐々木は５回０／３で６安打３失点１四球１死球５奪三振。防御率は５・８８になった。９１球を投げて６０球がストライクだった。その裏の先頭マンシーが左越え同点１１号を放ち、佐々木の敗戦が消えた。