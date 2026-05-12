ＤｅＮＡにトレード移籍が決まったのソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）が、大谷翔平（現ドジャース）が日本ハム時代にマークしたＮＰＢ日本人最速１６５キロの更新を誓った。井上朋也内野手（２３）とともに、ＤｅＮＡの正捕手・山本祐大捕手（２７）と２対１でトレードされることが両球団から発表。ＭＡＸ１５９キロ右腕が胸に秘めていた思いを明かした。

「ここ（ソフトバンク）では言わなかったですけど『日本人最速を３４歳までに出す』というのは思っていて、そのために１０年、１５年かけてトレーニングしていくっていうの若い時から決めてやっている。フィジカルのピークをそこ（３４歳）に合わせているので、それまでに達成できるというふうに思っています」と力強く語った。

この日は午前７時半に球団から連絡を受けて、球団事務所でトレード通告を受けた後、いつも通りにウェートトレに励んだ。今季は目指していた開幕先発ローテ入りから外れ、中継ぎとして１０試合に登板し、防御率３・００。奪三振１９はイニング数１２を大きく上回り、奪三振率は１４・２５。ＤｅＮＡでは「先発で、というふうに言われている」と、飛躍を目指す。