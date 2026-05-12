シンガーソングライターのmilet（ミレイ）さんの所属事務所・ソニー・ミュージックアーティスツが2026年5月11日に公式サイト上でファンの待ち伏せ行為に対して注意喚起を行った。

「警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処」

miletさんの所属事務所は11日公式サイトに「miletに関するお願いとご注意」を公開。その中で、「一部の方におきまして、以下のような行為が見受けられました。アーティストが安全に、そして心身共に健康に活動するためにも、ご理解とご協力をいただけますようお願いいたします」と呼びかけた。

指摘されたのは、「路上、駅、空港など一般の方々や、施設等にご迷惑がかかる場所での待ち伏せ行為」「アーティストと同じ公共交通機関に飛び乗る行為」「新幹線、飛行機等の公共交通機関でアーティストに近い席をとり、覗き込む行為」「アーティストの居住場所や稼働場所等の詮索、監視、尾行、追跡行為」とのこと。

ほかにも、「公表されていない稼働現場での待ち伏せ、並びに追跡行為」「スタッフの注意を無視してアーティストに接触しようとする行為」「アーティストを乗せた車両を稼働現場や宿泊先まで追跡する行為」「アーティストと遭遇した場所を拡散し、アーティストの待ち伏せ等を容易にする行為」が挙げられた。

所属事務所は「これらの行為は、アーティストの安全を脅かすものであり、周囲の一般の方々の安全確保の為、固くお断りいたします」と注意喚起した。

また、「今後、これらの行為が確認された場合、ただちに警察への通報および法的措置を含め、厳正に対処させていただきます」とし、「ファンクラブ会員の方につきましては、強制退会等の措置を講じる場合がございます」と警告した。

この注意喚起にmiletさんの公式Xには「こんなお知らせを出さなければならない事態が起きたのか」「miletちゃんを困らすなよ」「miletちゃん大丈夫かな...」という声が寄せられている。