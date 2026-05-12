りくりゅう、ミセスの好きな曲を紹介 聞くことが「ひとつのルーティンにもなっていた」
Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（毎週月曜 後8：55）が11日に放送され、ミラノ・コルティナオリンピック金メダリストの“りくりゅう”こと三浦璃来と木原龍一が出演。ミセスの好きな楽曲を紹介した。
【画像】大森＆若井、“奇跡のシンクロ？！”新ショット
トークコーナーで進行を務める陣内智則が、「2人が普段聞いている歌を、人生のベスト3を聞きました」と紹介。木原は、1位にMrs. GREEN APPLEの「僕のこと」、2位にRhythmic Toy Worldの「僕の声」、3位にBUMP OF CHICKENの「I」を挙げた。
大森元貴が「ほんとにー！？」「忖度？！」などと喜ぶなか、木原から「りくちゃんがよくわかってるんですけど」と振られた三浦が「練習行くまで車で運転してくださるんですけど、毎日聞いてます」と説明。木原は「自分の中で、これを聞かないと。ひとつのルーティンにもなっていた。ずっと聞いてました」と語った。
一方の三浦は、順位を決めず、緑黄色社会「Shout Baby」、TWICE「Feel Special」、Mrs. GREEN APPLEの「点描の唄 (feat. 井上苑子)」の3曲を挙げた。再び「え！忖度？」と喜ぶ大森に、「違います、大好きです！」「振り付けする所まで6時間かけてドライブするんですけど、プレイリストに入ってます。ミセスさんの曲、ほぼ入ってます」と説明。大森が改めて「全部、歌ってるんです」と自己紹介すると、陣内から「もうええわ！わかってるわ！」とツッコまれていた。
【画像】大森＆若井、“奇跡のシンクロ？！”新ショット
トークコーナーで進行を務める陣内智則が、「2人が普段聞いている歌を、人生のベスト3を聞きました」と紹介。木原は、1位にMrs. GREEN APPLEの「僕のこと」、2位にRhythmic Toy Worldの「僕の声」、3位にBUMP OF CHICKENの「I」を挙げた。
一方の三浦は、順位を決めず、緑黄色社会「Shout Baby」、TWICE「Feel Special」、Mrs. GREEN APPLEの「点描の唄 (feat. 井上苑子)」の3曲を挙げた。再び「え！忖度？」と喜ぶ大森に、「違います、大好きです！」「振り付けする所まで6時間かけてドライブするんですけど、プレイリストに入ってます。ミセスさんの曲、ほぼ入ってます」と説明。大森が改めて「全部、歌ってるんです」と自己紹介すると、陣内から「もうええわ！わかってるわ！」とツッコまれていた。