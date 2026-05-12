レイザーラモンRG（51）、演歌歌手の岩佐美咲（31）が12日、東京・渋谷区内で「GMO渋谷エンタメ祭2026」（一般社団法人日本音楽事業者協会主催）記者発表会に出席した。

同イベントは渋谷のライブハウス、複合施設、公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント、食、ファッションなどのコンテンツを提供するイベントで、7月11、12日に開催。今年で2回目となる。

代々木公園で両日開催の盆踊りイベント、野外ステージエンタメライブなどに出演。盆踊りは南米を中心に、世界的な盛り上がりを見せている。ブラジルでは相川七瀬の「夢見る少女じゃいられない」をBGMにした盆踊りが盛り上がっており、相川自身が現地を訪れて、生歌唱による盆踊りが開催されるほどだ。

この人気に目を付けたRGは26年4月、オリジナルソング「あいわずぼーんとぅ盆踊り」を配信リリース。その衣装で登壇した。「昨年万博で盛り上げたけど、東京までこなかったので。盆踊りを世界に広めたい！」と野望を語った。

岩佐は「いろんなジャンルを一気に楽しめるのはなかなかないこと。その中に演歌が入っているのもうれしい。ぜひ演歌も楽しんでいただければ」と呼びかけた。

昨年は大御所・細川たかし（75）が出演。RGは「もしかしたら僕があの髪形で出るかもしれない」と話すと、何かを感じたのか「僕らもまだ聞かされていないですけど」とポツリ。

また、東京ガールズコレクション（TGC）とのコラボ企画にはCUTIE STREETが出演。真鍋凪咲（21）が「私たちも内容は秘密にされていて」を話し、増田彩乃（22）は「TGCには何度か出させてもらっているので、こうして盛り上げさせていただけるのがうれしい」と続け「その秘密が楽しみです」と目を輝かせた。

それを見たRGは「キューストはKAWAIIを、僕は盆踊りを世界に広めたいとい思います」と意気込んだ。