バラバラのひらがなを組み合わせて、正しい単語を完成させましょう！ 今回は6文字の言葉に挑戦です。1分以内に正解を見つけることができれば、あなたの脳はかなり柔軟かも？ スキマ時間のトレーニングにぜひ活用してください。

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

文字を入れ替えて、隠れた単語を導き出しましょう。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけで見慣れた言葉に大変身します。制限時間1分、全集中で挑んでみてください！

問題：「い さ あ あ が い」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

い さ あ あ が い

ヒント：最後の文字は「さ」

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正解：あいあいがさ

正解は「あいあいがさ」でした。

▼解説
「あ」と「い」がそれぞれ2つずつ含まれているのが、難易度を上げるポイントでした！ 1本の傘を2人で使う、雨の日の微笑ましい光景を指す単語ですね。濁点の「が」をどこに置くかが閃きの鍵となります。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)