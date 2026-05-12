【アナグラムクイズ】「い さ あ あ が い」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
文字を入れ替えて、隠れた単語を導き出しましょう。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけで見慣れた言葉に大変身します。制限時間1分、全集中で挑んでみてください！
い さ あ あ が い
ヒント：最後の文字は「さ」
答えを見る
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▼解説
「あ」と「い」がそれぞれ2つずつ含まれているのが、難易度を上げるポイントでした！ 1本の傘を2人で使う、雨の日の微笑ましい光景を指す単語ですね。濁点の「が」をどこに置くかが閃きの鍵となります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
文字を入れ替えて、隠れた単語を導き出しましょう。一見すると意味のない文字の羅列も、並び順を変えるだけで見慣れた言葉に大変身します。制限時間1分、全集中で挑んでみてください！
問題：「い さ あ あ が い」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
い さ あ あ が い
ヒント：最後の文字は「さ」
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正解：あいあいがさ正解は「あいあいがさ」でした。
▼解説
「あ」と「い」がそれぞれ2つずつ含まれているのが、難易度を上げるポイントでした！ 1本の傘を2人で使う、雨の日の微笑ましい光景を指す単語ですね。濁点の「が」をどこに置くかが閃きの鍵となります。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)