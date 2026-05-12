亡くなった後、引き取り手のない「無縁遺体」が増えている。

読売新聞が千葉県内の人口４０万人以上の５市（千葉、船橋、松戸、市川、柏）に取材したところ、２０２０年度は計３０４人だったが、２４年度には５６８人と２倍近くに増えたことがわかった。火葬などを担う自治体の負担が増えており、対応に頭を悩ませている。（浜田喜将）

「職員の業務量や精神的な負担が増している」。船橋市の担当者はそう打ち明ける。同市が２４年度に取り扱った遺体は１４０人。右肩上がりに増え続け、４年間でおよそ２倍となった。

孤独死で身元がわからなかったり、引き取り手がなかったりする無縁遺体は「行旅病人及行旅死亡人取扱法」や「墓地埋葬法」に基づき、死亡地の自治体が火葬する。

独りで亡くなった人の遺体は自治体が親族の連絡先を調べ、引き取りの意向を確認する。拒否された場合は火葬後、市が管理する納骨堂などで遺骨を保管し、遺品も管理する。

千葉市は遺骨を桜木霊園（千葉市若葉区）にある納骨堂で５年間保管した後、無縁合祀（ごうし）墓に合祀している。松戸市は通帳やキャッシュカードなど現金性のある遺品について永年保管しているという。

ある自治体担当者は「時間がだいぶたってから親族が『やっぱり受け取りたい』と取りに来ることがあり、保管しているが、故人の遺品をいつ処分するべきなのか判断に迷う」と話す。

「国、財政措置を」

自治体の公費負担も大きくなっている。故人が残した現金などがあれば、火葬費に充てる。足りない場合には、自治体が公費負担している。一般の市町村は県に不足分の負担を求めることができるが、政令市（千葉市）と中核市（船橋市、柏市）は市単独で負担することになる。

２４年度の公費負担は千葉市で約４２００万円、船橋市で約１０００万円、柏市で約１２００万円に上った。３市の担当者は「国に財政措置をしてほしい」と口をそろえる。

背景に単身高齢者増

無縁遺体の増加の背景には、独り暮らしの高齢者が増えたことがある。国民生活基礎調査によると、全国の単身高齢者世帯（２４年６月時点）は９０３万１０００世帯となり、統計を取り始めてから初めて９００万世帯を超えた。２０年の国勢調査では、県内の独り暮らしの高齢者数は約３０万人で、１５年の調査に比べて約４万人増えた。

親族がいても関係が疎遠で、遺体の引き取りを拒否する場合がある。ある自治体の担当者は、時間をかけて戸籍をたどり、親族に連絡を取ったものの、「（故人とは）もう関係ない」「電話してこないで」と一蹴（いっしゅう）されたことがあったという。

千葉市の担当者は「無縁遺体の火葬などは行政サービスではなく、公衆衛生上の観点からの対応だ」と語る。従来、火葬は親族らが担うのが一般的だったが、「近年はそうした認識が薄れつつある」とし、行政に任せる人たちが増えていると指摘する。

生前から準備へ 取り組み

高齢者自身が生前から死後に葬儀などをどうするか相談できる窓口を設けている自治体もある。

船橋市は昨年１０月、相談を受け付ける「身寄りのない高齢者等サポート事業」を始めた。相談内容に応じて社会福祉協議会と契約を結んでもらい、死後の火葬や納骨などの手続き代行を行うという。

松戸市は、一定の基準を満たした死後事務サービス事業者の名簿を公表している。名簿には、金銭的に余裕のない人でも利用できるよう少額短期保険などを組み合わせたサービスの活用を可能とする事業者を載せている。

淑徳大の結城康博教授（社会福祉学）は「今後も無縁遺体は増え続ける見通しで、自治体は対応する専門部署をつくるなど態勢強化が必要だ」と指摘する。さらに「身寄りのない高齢者も自身が亡くなる前から自治体に相談するなど、死後の手続きについて準備をしておくことが重要だ」としている。