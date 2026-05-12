香取慎吾が出演する「サントリー天然水 きりっと果実」新CMが12日からオンエア開始となり、大自然の中を全力疾走する姿を披露している。

雄大な自然を一望できる山のふもとに登場した香取が、果実のアニメキャラクターたちと元気よく丘を駆け降り、「いいことしかないじゃーん」とおなじみの決めゼリフ。朝の気持ちいい青空の下、ポジティブなエネルギーに満ちあふれた内容となっている。

撮影では、香取はファーストテイクからエンジン全開。アングル違いのテイクも最初から全力疾走し、走ることそのものを心から楽しんでいる様子だったという。

撮影後のインタビューで香取は「朝は得意な方」とし「朝一番のルーティンは、窓を開けて『おっはー！』と叫ぶことです。すると、街中の空いっぱいに大きく『おっはー！』という文字が出てくる感じです」。

個性豊かな果実のキャラクターが登場するが、「生まれ変わるからどのキャラクターに？」という質問には、「ちょっとシャイなマンゴー」と回答。「子どもの頃、慎吾ちゃんはシャイで、あんまり話すことができなくて、クラスの女の子に話しかけられているのに、『え？ 知らねぇ』みたいな。内心すごくドキドキしていて、話しかけられてうれしいのに、そんな感じだったんですよ」と明かしていた。