【METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット【2次】】 【METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO] 【2次】】 5月12日 告知

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL BUILD Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」と「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」の2次受注分を販売することを告知した。受注開始日などは現在未定。

今回同社公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本内容を発表しており、11月発送分は早期に早期に準備数に達したため予約受付を終了。発送月を改めて販売予定であることを告知している。

なお受注開始日などの詳細については後日公開を予定している。

【お知らせ】

下記2商品について、2026年11月発送分は早期に準備数に達したため、予約受付を終了しました。



発送月を改めての販売を予定しています。詳細は後日ご案内致します。



METAL BUILD

✅Hi-νガンダム専用HWSオプションセット

✅ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]… pic.twitter.com/QjZ4QAGRCr - ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) May 12, 2026

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