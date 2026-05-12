◆米大リーグ ドジャース３―９ジャイアンツ（１１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１１日（日本時間１２日）、本拠地・ジャイアンツ４連戦の初戦で逆転負けを喫し、３連敗で４月２５日（同２６日）以来の２位に転落した。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場したが、５打数無安打で１１戦、５１打席連続ノーアーチ。中８日で先発した佐々木朗希投手は５回０／３で９１球を投げて６安打３失点で勝敗はつかなかった。

大谷は試合前に今季３度目となる屋外フリー打撃を実施し、計５２スイングで１７発と上々の調整を行った。だが、初回先頭の１打席目は、低めの初球９３・９マイル（約１５１・１キロ）を引っかけて一ゴロに倒れると、本拠地からはため息。１点を追う２回１死二塁の一打同点の好機で迎えた２打席目は二ゴロに倒れたが、進塁打となった。

１点リードの５回先頭で迎えた３打席目は豪快な空振り三振に倒れた。最後はチェンジアップに完全に泳がされ、ヘルメットが脱げ落ちるほどの豪快なスイングでバットが空を切った。３―３の同点で迎えた６回２死二塁の好機での４打席目は、左腕ゲージの前にボテボテの二ゴロに倒れた。

投げては先発の佐々木が、２回にデバースに先制被弾すると、１点リードの６回には先頭から３連打で２点を失い、再び逆転を許した。６回にはマンシーの左中間への同点弾が飛び出し、黒星は免れた。だが、同点の７回に救援左腕ベシアが１死満塁から勝ち越しの押し出し四球を与えて降板すると、続くクラインが２点適時打を浴びてリードを３点に広げられた。９回には６番手右腕ミルズも３点を失い、引き離された。

チームは右脇腹を痛めて開幕直後に離脱していたベッツが「２番・遊撃」で先発復帰。だが、打線は２ケタ安打を放ちながらマンシーの適時打とソロの２打点、さらにパヘスの併殺崩れの３得点にとどまった。