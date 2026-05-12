交換トレードでソフトバンクからＤｅＮＡへの移籍が決まった尾形崇斗投手（２６）が１２日、みずほペイペイドームで取材に応じた。

トレーニング着姿で報道陣の前に現れて「朝からウエイトを２回しました」と普段のルーティンを守ったことを照れ笑いして明かした。「朝７時半に電話があった。起きたばかりだったけど、トレードの電話かなと思った」と話し、「個人的にはベイスターズの取り組みだったり、テクノロジーの使い方を見ていたので方向性がマッチしているチームだなと思いました」と前向きだった。

今季が９年目。主に中継ぎとして活躍し、今季はここまで１０試合に登板して０勝２敗、防御率３．００の成績だが、奪三振率１４．２５と高い数値を誇る。最速１５９キロの直球が最大の武器だ。

そして取材の中でも「１６０キロは間違いなく出ると思う。日本人最速を３４歳までに出すと思って、２、３年ではなく１０年とかかけて継続してトレーニングをしていくのを若い時から決めていた。３４歳でフィジカルのピークを持っていくと決めているので、そのうち達成できると思っている」と強い決意をあらわにした