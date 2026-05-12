ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。

ＤｅＮＡの木村洋太球団社長兼チーム統括本部長は横浜スタジアムで取材に応じ「強いチームであり続けるために今の球団に必要なことを考えた」と説明。「投手陣がしばらく課題で、直近は外国人選手頼りだった」と投手力強化が急務だったとトレードに至った経緯を説明した。

山本は今季も２８試合に出場し、前カードの阪神３連戦でも３戦に出場し、うち２試合でスタメンマスクをかぶった正捕手。ＤｅＮＡで育ち、侍ジャパンのユニホームを着るまでになった選手でもある。そんな正捕手を放出するトレードに衝撃も広がった。

山本を「ドラフト会議から入って、日本を代表する選手になってくれた。大事な存在」と評した木村社長。この日トレードを伝えた際は「９年間にわたって、球団にしてくれたことへの感謝は伝えた」と言い、「２３年くらいから３年間くらいマスクを被ってくれている。Ａクラスは彼の存在あってこそ。驚いたと反応はあったが、私の前では淡々と新しい場所でも頑張りますと」と様子を明かした。