Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴、メガネ姿で「おはよう」 反響相次ぐ「知的なお姉さん」
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が12日、自身のXを更新。メガネ姿を披露している。
【写真】知的なお姉さん！Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴のメガネ姿
三田は「おはよう」と写真を添えて投稿。ファンからは「知的なお姉さんの雰囲気」「新鮮！」「かわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】知的なお姉さん！Gカップ“軽トラ女子”三田悠貴のメガネ姿
三田は「おはよう」と写真を添えて投稿。ファンからは「知的なお姉さんの雰囲気」「新鮮！」「かわいい」などといった感想が相次いで寄せられている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。