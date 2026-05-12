黒羽麻璃央（32）海乃美月（32）が12日、東京・渋谷区内で「GMO渋谷エンタメ祭2026」（一般社団法人日本音楽事業者協会主催）記者発表会に出席した。

同イベントは渋谷のライブハウス、複合施設、公園などを舞台に、若者から高齢者まで幅広い世代が楽しめるエンターテインメント、食、ファッションなどのコンテンツを提供するイベントで、7月11、12日に開催。今年で2回目となる。

2人は「JAME MUSICL CONCERT」（7月11日、LINE CUBE SHIBUYA）に山崎育三郎、古川雄大らと出演する。

黒羽は「ミュージカル界のスターがこの日のために集結して、渋谷の夜を彩ります」とアピール。「まだ稽古はしていないし、楽曲も決定していないのでどんな曲になるのか楽しみ。世代を超えたコラボができるのではないかと予想しています」と期待を膨らませた。

海乃は「音事協初のミュージカルコンサートになります。普段の公演では絶対に見られない組み合わせだったりで、このイベントならではの舞台になると思います」と紹介した。

内容的には「何となく聞かされてはいます」とした黒羽に対し、海乃は「自分が出演したことのある作品の楽曲や有名なミュージカルソング、ディズニーの曲も組み合わせると聞いています」と話した。