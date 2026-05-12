大谷翔平5打数ノーヒット…51打席ノーアーチ　佐々木朗希は6回途中3失点で勝敗つかず　ベッツ復帰もドジャース3連敗

◆ロサンゼルス・ドジャース3ー9サンフランシスコ・ジャイアンツ 11日（日本時間12日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは11日（日本時間12日）、ホームでジャイアンツと対戦し、大谷翔平選手（31）が「1番DH」で、佐々木朗希投手（24）とともに先発出場。負傷欠場していたムーキー・ベッツ選手も「2番・遊撃」で先発に復帰している。

不振脱出へ、試合前には屋外でのフリーバッティングを行った大谷だが、第4打席までいずれも凡退。9回裏の第5打席も空振り三振に倒れ、51打席本塁打なしとなった。

佐々木は2回、4番ディバースにソロホームランを浴びながら5回まで1失点で抑えていたが、6回無死2、3塁で5番ラモスに3塁線を破る2点タイムリー二塁打を打たれ、2ー3と逆転を許したところで降板。今季2勝目はならなかった。

試合は3−3の7回に3点を勝ち越したジャイアンツが9回にも3点を加え、9-3で勝利。ドジャースは3連敗となった。