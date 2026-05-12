アソビシステム所属のアイドルグループ fav me、Toi Toi Toi、log youの3組が、5月3日に恵比寿LIQUIDROOMで開催したライブイベント『PEAK SPOT JOIN Vol.8』にて衣装シャッフル公演を開催。それぞれ普段とは異なる衣装姿やライブ映像をSNSにアップしている。

（関連：【画像】fav me、Toi Toi Toi、log youのレアな衣装姿）

「PEAK SPOT JOIN」（通称ピクジョ）は、アソビシステムがプロデュースする新アイドルプロジェクト「PEAK SPOT」に所属するfav me、Toi Toi Toi、log youの3組が定期的に開催している主催ライブイベント。第8回となる今回は、fav meの衣装をToi Toi Toiが、Toi Toi Toiの衣装をlog youが、log youの衣装をfav meがそれぞれ着用するという衣装シャッフル公演として実施された。普段は見られない他グループの衣装姿に加え、メンバーカラーとは異なるカラーリングで登場するメンバーもおり、ゴールデンウィーク中の特別なステージとなった。

ライブ終了後、各グループの公式Xではシャッフル公演の様子が報告された。Toi Toi Toiは「私たち、Toi Toi Toiです（なんてねっ！）fav meさんのちゅーしよう衣装の私たち レアな姿見てみてーーー」とライブ映像を投稿。Toi Toi Toiの楽曲「AWA」を歌う中で、「私たちfav meでーす！あっ間違えちゃったToi Toi Toiでーす！」と挨拶する様子が収められている。あわせて、TikTokやSNSで話題となっているfav meの新曲「Eye to eye！」に合わせてメンバーが縦一列に並んで踊る“フレフレ隊列”を、fav meの衣装で踊るTikTok動画も公開された。

fav meは「あれれ、この衣装はどこかで見たことが、、？いつもと違うカラーリングでお届けします」と、log youの衣装でフレフレ隊列を踊るTikTok動画を披露。Xには「\\THANK YOU LIVE!!//」とlog you衣装で舞台裏にて撮影された写真を投稿している。log youは「Toi Toi Toiさんの衣装を着たろぐゆーちゃんはどうでしたか？」とToi Toi Toiの衣装でポーズを決めたステージ写真を投稿。各メンバー個人のSNSでも衣装チェンジの写真がアップされた。

次回の『PEAK SPOT JOIN Vol.9』は、2026年7月25日にピクジョ初のZepp公演となるZepp Shinjukuにて開催される。各グループのSNSではグループの垣根を超えたコラボの予告も告知されている。

（文=本 手）