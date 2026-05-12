先週のPGAツアー2大会で「トゥルーテンパー」が“3カテゴリ”使用率No.1を獲得、ウッド使用率も意外な順位
トゥルーテンパースポーツインクジャパンから、ダレルサーベイ調べのツアーレポートが届いた。「5月7?10日に国内外で開催されたトーナメントにおいて、当社シャフトが2大会での優勝に貢献するとともに、US男子ツアーにおいて3カテゴリーで使用率No.1を獲得したことをお知らせいたします」と、同社広報。
【画像】クリストファー・レイタンの「SQAIRZ」シューズがカッコいい！
まず、ノースカロライナ州シャーロットで行われた「トゥルーイスト選手権」（勝者：クリストファー・レイタン）から見ると、アイアン使用率68.1％、ウェッジ使用率81.3％、UT使用率37.9％で【3カテゴリNo.1】を獲得。また、ウッド使用率も11.9％の3位と意外な強さを見せていた。
また、サウスカロライナ州マートルビーチで行われた「ONEフライトマートルビーチクラシック」（勝者：ブラント・スネデカー）でも同様の順位だった。アイアン使用率65.8％、ウェッジ使用率75.5％、UT使用率35.7％で【3カテゴリNo.1】を獲得し、ウッド使用率は18.8％（3位）とこちらの方が高くなっていた。 8年ぶりの優勝のスネデカーはアイアンに『SteelFiber i95』（S）を使用し、レイタンと共通していた同社シャフトは、ウェッジの『Dynamic Gold Tour Issue』（S400）だった。なお、ドライバーシャフトの使用率No.1はフジクラがキープし続けており、「トゥルーイスト選手権」で45.8％、「ONEフライトマートルビーチクラシック」では40.3％と『ベンタス』シリーズが変わらぬ強さを見せている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】クリストファー・レイタンの「SQAIRZ」シューズがカッコいい！
先週のPGAツアー2大会で「トゥルーテンパー」が“3カテゴリ”使用率No.1を獲得、ウッド使用率も意外な順位
クリストファー・レイタン、『ALLY BLUE H』パターに替えた週にPGAツアー初勝利【WITB】
長い番手が3gずつ軽量化！トゥルーテンパー『AMT SILVER/BLACK/RED』と『PROJECT X RED』を【打ってみた】
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】
【画像】クリストファー・レイタンの「SQAIRZ」シューズがカッコいい！
まず、ノースカロライナ州シャーロットで行われた「トゥルーイスト選手権」（勝者：クリストファー・レイタン）から見ると、アイアン使用率68.1％、ウェッジ使用率81.3％、UT使用率37.9％で【3カテゴリNo.1】を獲得。また、ウッド使用率も11.9％の3位と意外な強さを見せていた。
また、サウスカロライナ州マートルビーチで行われた「ONEフライトマートルビーチクラシック」（勝者：ブラント・スネデカー）でも同様の順位だった。アイアン使用率65.8％、ウェッジ使用率75.5％、UT使用率35.7％で【3カテゴリNo.1】を獲得し、ウッド使用率は18.8％（3位）とこちらの方が高くなっていた。 8年ぶりの優勝のスネデカーはアイアンに『SteelFiber i95』（S）を使用し、レイタンと共通していた同社シャフトは、ウェッジの『Dynamic Gold Tour Issue』（S400）だった。なお、ドライバーシャフトの使用率No.1はフジクラがキープし続けており、「トゥルーイスト選手権」で45.8％、「ONEフライトマートルビーチクラシック」では40.3％と『ベンタス』シリーズが変わらぬ強さを見せている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】クリストファー・レイタンの「SQAIRZ」シューズがカッコいい！
先週のPGAツアー2大会で「トゥルーテンパー」が“3カテゴリ”使用率No.1を獲得、ウッド使用率も意外な順位
クリストファー・レイタン、『ALLY BLUE H』パターに替えた週にPGAツアー初勝利【WITB】
長い番手が3gずつ軽量化！トゥルーテンパー『AMT SILVER/BLACK/RED』と『PROJECT X RED』を【打ってみた】
エースドライバーが『GT2』のアマチュアが、タイトリストの未発表モデル『GTS』シリーズを【打ってみた】