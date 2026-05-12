◇MLB ジャイアンツ9−3ドジャース(日本時間12日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは3連敗で首位陥落となりました。

先発の佐々木朗希投手は2回、4番のラファエル・ディバース選手にソロホームランを浴び、先制点を献上。3回は先頭打者を四球で歩かせると、安打と死球で1アウト満塁としますが、前の打席でホームランのディバース選手を低めの変化球で浅いライトフライ。続くエリオト・ラモス選手も打ち取り、ピンチを切り抜けます。

粘りの投球を続けると、打線が4回に奮起。先頭のフレディ・フリーマン選手が安打を放つと、ノーアウト満塁からマックス・マンシー選手がタイムリーヒット。トレバー・マクドナルド投手から4連打で1点を返します。なおも続く好機はアンディ・パヘス選手がショートゴロの併殺の間に、3塁走者がかえり、1点を勝ち越します。その後も2アウト1、3塁としますが、9番のキム・ヘソン選手が三振に倒れ、2点にとどまりました。

援護を受けた佐々木投手は、直後の守りで3者凡退。得点直後のイニングをテンポよく抑えます。ところが、6回は中軸に連打でノーアウト2、3塁とされると、ラモス選手には追い込んでからスプリットが甘くなり、3塁線を破る2点タイムリー二塁打を献上。逆転されたところで降板となります。

それでも直後の攻撃では、マンシー選手がマクドナルド投手のチェンジアップをとらえ、左中間スタンドへの11号ソロ。黒星がなくなった佐々木投手は、ベンチで拍手を送る様子がありました。

接戦で迎えた7回、3番手のアレックス・ベシア投手が誤算。1アウトから3連打でピンチを招くと、ディバース選手には押し出し四球で勝ち越しを許します。さらに代わったウィル・クライン投手も2点タイムリーを浴び、3点差へ。9回にもワイアット・ミルズ投手が失点を重ね、ロバーツ監督は険しい表情をみせました。

ドジャースはジャイアンツとの4連戦の初戦を落とし、前のカードから3連敗。5月は4勝6敗と黒星が先行しており、今季24勝17敗です。試合がなかったパドレスに抜かれ、2位転落となりました。

また今季7戦目の先発登板だった佐々木投手は、5回0/3を投げ、6安打、5奪三振、2四死球、3失点の内容。勝敗はつきませんでした。球数は91球で、最速は99.5マイル＝約160.1キロを記録しました。

一方、大谷翔平選手は、5打数ノーヒット、2三振と2試合連続で快音聞かれず。5月は36打数4安打で月間打率.111となっています。