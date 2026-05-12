秋元康氏プロデュースのガールズグループ・Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅが８日、都内で「ミニファンクラブイベント ２０２６春」を開催した。

約１６０人のファンとの交流で笑顔を見せ、最強運メンバー決定戦などの企画で盛り上げた。後半には楽曲のパフォーマンスも見せた。

まずは永瀬真梨を中心に「沈黙が愛なら」（日向坂４６）、「バンドエイド剥がすような別れ方」（乃木坂４６）を披露。永瀬は「大好き」な２曲だといい、「満足です」と笑顔を見せた。

次に橋本真希が中心となって「せっかちなかたつむり」（乃木坂４６）や、佐藤莉華とピオニーズ（≠ＭＥ）を熱唱した。ファンとの距離が近い会場だったこともあり、大きなコールが響いた。橋本は「コールも覚えてきてくれてありがとうございます。歌唱の場をつくっていただいてありがとうございます」と感謝した。

Ｒａｉｎ Ｔｒｅｅの楽曲も「つまり」や「３秒ルール」を披露した。

現在デビュー２年目で、７月２９日には２ｎｄ ワンマンコンサートをＺｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで昼夜２公演予定。同グループにとって過去最大規模の会場でのワンマンライブとなる。葉山莉瑚は「ぜひこの日は皆さんと過ごしたい。お待ちしています」と呼びかけた。