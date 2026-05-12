【あす13日から】新幹線＋ホテルがおトクのセール開始 夏休み・シルバーウィークも対象 JR東海ツアーズ『2WEEK SALE』＜概要＞
ジェイアール東海ツアーズは、新幹線＋ホテルがおトクに予約できる人気企画『2WEEK SALE』を、5月15日午後1時から期間限定で開催する。先がけて、13日午後1時から同社のLINEアカウント連携者限定でセール商品を先行発売する。
【画像】「EX旅パック」なら列車変更ができて安心のイメージ
新幹線とホテルがセットになった「EX旅パック」の対象商品について、夏休み、お盆、シルバーウィークを含む6月14日〜9月30日出発分がセールとなる。予約後でも新幹線の時間変更が無料で何度でも可能。
■【先行発売】2WEEK SALE 概要
スマートEXまたはエクスプレス予約会員IDとLINEアカウントの連携者を対象に、全てのセール商品を先行発売。これからの連携者も対象。LINEアカウント連携の翌日から先行発売に参加できる。
セール期間（先行発売）：2026年5月13日（水）13:00〜2026年5月15日（金）12:59
※先行発売ページへの招待には5月14日（木）までのエントリーが必要。登録にはLINEアカウント連携機能を使用。
対象商品：＼先行発売！／【2WEEK SALE】と記載のこだわりツアー
※設定施設は一般発売商品と同様
対象旅行出発日：2026年6月14日（日）〜2026年9月30日（水）
※施設により一部除外日あり。
※出発日の30日前までの予約に限る。
対象エリア：
東京／舞浜・新浦安／神奈川／静岡／愛知／岐阜／三重（伊勢志摩・鳥羽）／京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島
※愛知／岐阜／三重エリアは、中国発の設定はない。
※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島エリアは、中国および九州発の設定はない。
■【一般発売】2WEEK SALE 概要
セール期間（一般発売）：2026年5月15日（金）13:00〜2026年5月29日（金）12:59
対象商品：【2WEEK SALE】と記載のこだわりツアー
対象旅行出発日：2026年6月14日（日）〜2026年9月30日（水）
※施設により一部除外日があり。
※出発日の30日前までの予約に限る。
対象エリア：
東京／舞浜・新浦安／神奈川／静岡／愛知／岐阜／三重（伊勢志摩・鳥羽）／京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島
※愛知／岐阜／三重エリアは、中国発の設定はない。
※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島エリアは、中国および九州発の設定はない。
【画像】「EX旅パック」なら列車変更ができて安心のイメージ
新幹線とホテルがセットになった「EX旅パック」の対象商品について、夏休み、お盆、シルバーウィークを含む6月14日〜9月30日出発分がセールとなる。予約後でも新幹線の時間変更が無料で何度でも可能。
スマートEXまたはエクスプレス予約会員IDとLINEアカウントの連携者を対象に、全てのセール商品を先行発売。これからの連携者も対象。LINEアカウント連携の翌日から先行発売に参加できる。
セール期間（先行発売）：2026年5月13日（水）13:00〜2026年5月15日（金）12:59
※先行発売ページへの招待には5月14日（木）までのエントリーが必要。登録にはLINEアカウント連携機能を使用。
対象商品：＼先行発売！／【2WEEK SALE】と記載のこだわりツアー
※設定施設は一般発売商品と同様
対象旅行出発日：2026年6月14日（日）〜2026年9月30日（水）
※施設により一部除外日あり。
※出発日の30日前までの予約に限る。
対象エリア：
東京／舞浜・新浦安／神奈川／静岡／愛知／岐阜／三重（伊勢志摩・鳥羽）／京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島
※愛知／岐阜／三重エリアは、中国発の設定はない。
※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島エリアは、中国および九州発の設定はない。
■【一般発売】2WEEK SALE 概要
セール期間（一般発売）：2026年5月15日（金）13:00〜2026年5月29日（金）12:59
対象商品：【2WEEK SALE】と記載のこだわりツアー
対象旅行出発日：2026年6月14日（日）〜2026年9月30日（水）
※施設により一部除外日があり。
※出発日の30日前までの予約に限る。
対象エリア：
東京／舞浜・新浦安／神奈川／静岡／愛知／岐阜／三重（伊勢志摩・鳥羽）／京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島
※愛知／岐阜／三重エリアは、中国発の設定はない。
※京都／奈良／滋賀／大阪／ユニバーサルシティ・桜島エリアは、中国および九州発の設定はない。